«Бенфика» - «Бавария»: Забитцер и Эрнандес выйдут в старте

Сегодня, 20 октября, в Португалии на стадионе «Эштадиу да Луж» состоится матч третьего тура Лиги чемпионов между «Бенфикой» и «Баварией». Матч обслужит бригада арбитров под руководством румынского рефери Хэцегана.

Бенфика: Влаходимос, Алмейда, Вертонген, Отаменди, Вериссимо, Гримальдо, Жоау Мариу, Вайгль, Рафа Силва, Яремчук, Нуньес.

Бавария: Нойер, Павар, Зюле, Упамекано, Эрнандес, Забитцер, Киммих, Мюллер, Левандовски, Коман, Сане.

Отметим, что перед игрой команды располагаются в верхней части турнирной таблицы группы E. «Бавария» набрала шесть очков в двух стартовых матчах, в активе португальского клуба четыре балла.