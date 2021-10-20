«Полный шлак». Колосков оценил действия защитников «Спартака» в матче с «Лестером»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал игру футболистов московского «Спартака» в матче Лиги Европы против английского «Лестера» (3:4).

Напомним, что к последней минуте первого тайма красно-белые вели 2:0.

«Три гола забить английской команде – это нужно очень хорошо сыграть в атаке. Но, как правило, футбол состоит из гармонии атаки и обороны. Игра в защите у «Спартака» - полный шлак. Четыре гола и все на одно лицо: отбор в центре поля между защитниками и гол», - цитирует Колоскова «РБ-Спорт».

После трех туров группового этапа «Спартак» располагается на третьей строчке. У подопечных Руя Витории два очка.

Следующая встреча «Лестера» и «Спартака» пройдет 4 ноября в Англии.