«Манчестер Юнайтед» - «Аталанта»: Роналду и Иличич выйдут в стартовых составах

Сегодня, 20 октября, на стадионе «Олд Траффорд» сойдутся «Манчестер Юнайтед» и «Аталанта» в рамках третьего тура Лиги чемпионов. Матч обслужит бригада арбитров под руководством польского арбитра Марчиняка.
«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Линделеф, Магуайр, Мактоминей, Роналду, Рэшфорд, Гринвуд, Фред, Фернандеш, Шоу, Ван-Биссака.
«Аталанта»: Муссо, Меле, Паломино, Коолмейнерс, Муриэль, Фройлер, де Роон, Демирал, Пашалич, Дзаппакоста, Иличич.
Перед игрой подопечные Джан Пьеро Гасперини идут на первом месте в группе с четырьмя баллами, в активе «красных дьяволов» три балла и третье место.
источник: «Советский спорт»