Руслан Литвинов: Думаю, в Англии можно спокойно цепляться за очки

Защитник «Спартака» Руслан Литвинов прокомментировал поражение от «Лестера» (3:4) в домашнем матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы.

«Ничего такого после игры в раздевалке не было: проиграла вся команда, а не один человек, вы же понимаете. Мы все допускали ошибки.

Что касается самой игры, высокий класс «Лестера» позволял им делать любые действия. Думаю, в Англии спокойно можно цепляться за очки. Адский календарь? Это доля футбола, в Англии играют через два-три дня, никто не жалуется», — передает слова Литвинова корреспондент Sport24.

После этой победы «Лестер» набрал четыре очка и занимает второе место в таблице. «Спартак» располагается на третьей строчке. У подопечных Руя Витории два очка.

В четвертом туре группы С эти команды вновь сыграют друг против друга. Встреча пройдет 4 ноября в Лестере.