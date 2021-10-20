Два гола Окафора принесли «Зальцбург» победу над «Вольфсбургом» в Лиге чемпионов

«Зальцбург» в домашнем матче 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов победил немецкий «Вольфсбург» со счетом 3:1.

В составе австрийского клуба дубль оформил Ноа Окафор. Нигерийский хавбек отличился на 65-й и 77-й минутах. Еще один мяч «Зальцбурга» на счету Карима Адейеми (3).

«Вольфсбург» ответил точным ударом Лукаса Нмечи на 15-й минуте.

Таким образом, «Залцбург» набрал семь очков и лидирует в группе G. Немецкая команда на третьей строчке с двумя очками.

2 ноября эти команды встретятся вновь. Матч пройдет на поле «Вольфсбурга».