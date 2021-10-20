«Барселона» с минимальным счетом переиграла киевское «Динамо» в матче Лиги чемпионов

Испанская «Барселона» на своем поле переиграла украинское «Динамо» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 1:0.
Единственный гол на 36-й минуте забил центральный защитник каталонского клуба Жерар Пике.
Таким образом, «Барселона» с тремя очками поднялась на третью позицию турнирной таблицы группы E. «Динамо» расположилось на четвертой строчке квартета, имея в своем активе одно очко.
В следующем туре соперники снова сыграют между собой. Матч состоится 2 ноября в Киеве.
Лига чемпионов
3-й тур
«Барселона»– «Динамо» (Киев) – 1:0 (1:0, 0:0)
Гол: Пике, 36.
«Барселона» – тер Стеген, Мингеса (Коутиньо, 46), Пике, Лангле, Альба, Бускетс, де Йонг, Гави (Серджи Роберто, 69), Дест, де Йонг (Фати, 46), Депай (Агуэро, 75).
«Динамо» – Бущан, Кендзера (Тымчик, 78), Сирота, Забарный, Миколенко, Цыганков (Караваев, 85), де Пена (Витиньо, 61), Сидорчук, Буяльский (Рамирес, 85), Шапаренко, Супряга (Гармаш, 61).
Предупреждение: де Йонг (90).