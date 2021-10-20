Рианчо назвал разочаровывающим результатом поражение «Спартака» от «Лестера» в ЛЕ

Экс-тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо отреагировал на домашнее поражение красно-белых от «Лестера» (3:4) в третьем туре туре группового этапа Лиги Европы.

«Результат разочаровывающий, но еще есть время, чтобы что-то сделать в группе. Со своей стороны я посылаю много сил «Спартаку», - приводит слова специалиста «СЭ».

После этой победы «Лестер» набрал четыре очка и занимает второе место в таблице. «Спартак» располагается на третьей строчке. У подопечных Руя Витории два очка.

В четвертом туре группы С эти команды вновь сыграют друг против друга. Встреча пройдет 4 ноября в Лестере.