Пике сравнялся с Роберто Карлоса по забитым мячам среди защитников в Лиге чемпионов

«Барселона» обыграла на своем поле киевское «Динамо» (1:0) в матче третьего тура группового раунда Лиги чемпионов.
Автором единственного мяча каталонского клуба стал защитник Жерар Пике. Испанец отличился на 36-й минуте.
Таким образом, Пике забил свой 16-й гол в Лиге чемпионов и повторил рекорд Роберто Карлоса за всю историю турнира. Футболисты делят первую строчку в списке лучших бомбардиров-защитников.
На третьем месте располагается игрок «ПСЖ» Серхио Рамос. В активе экс-защитника «Реала» пятнадцать голов.
источник: UEFA (УЕФА)