Пике сравнялся с Роберто Карлоса по забитым мячам среди защитников в Лиге чемпионов

Шайба в пустые — тоже гол! Как Овечкин приблизился к Халлу и остановил «лавину» вместе с Кузнецовым

Дубль и результативный пас Евгения Кузнецова, гол Александра Овечкина в пустые ворота и две передачи Дмитрия Орлова принесли «Вашингтону» победу над «Колорадо» (6:3) в матче НХЛ.