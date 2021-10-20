Рассказов - о своей игре в матче с «Лестером»: Были ошибки, но я никого не убивал и не предавал

Защитник «Спартака» Николай Рассказов прокомментировал свою игру в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы с «Лестером» (3:4).

«Были ошибки, мог сыграть лучше, но не получилось это сделать. Неприятно. Буду работать над ошибками, на этом жизнь не заканчивается. Много негатива, но я никого не убивал и не предавал. Не ошибаются только мертвые», - цитирует футболиста «РБ-Спорт».

Добавим, что все четыре гола за «Лестер» забил форвард Патсон Дака. Замбийского форварда опекал Рассказов.

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что «выходить на такой матч еще и с Рассказовым - это дурной тренерский вкус».

После трех туров группового этапа «Спартак» располагается на третьей строчке. У подопечных Руя Витории два очка.