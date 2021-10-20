Тренер «Ромы» Моуринью исключил возможность возглавить «Ньюкасл»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью исключил возможность возглавить «Ньюкасл» в ближайшем будущем. Ранее сообщалось, что новые владельцы «сорок» из Саудовской Аравии заинтересованы в приглашении португальца.

«Я решил, что остаюсь, никуда не ухожу. Я подписал трехлетний контракт с проектом «Ромы» и своих игроков не оставлю», – приводит слова Моуринью журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

Напомним, что большую часть акций «сорок» (около 80 процентов) приобрел Фонд государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии (PIF). В инвестиционную группу также входят PCP Capital Partners и RB Sports & Media.

Глава PIF Ясир аль-Румайян занял пост неисполнительного председателя правления клуба. Исполнительный директор PCP Capital Partners Аманда Стейвли вошла в совет директоров «Ньюкасла».

По информации СМИ, предыдущий владелец клуба миллиардер Майкл Эшли продал команду за сумму около 360 миллионов евро.