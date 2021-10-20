Альба - о победе «Барселоны» в матче с киевским «Динамо» в ЛЧ: Были сложности. Пришлось помучиться

Защитник «Барселоны» Жорди Альба поделился мнением о победе своей команды над киевским «Динамо» (1:0) в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Мы могли и больше забить в первом тайме. Во втором не очень хорошо играли, но у соперника было много моментов. У нас были сложности с прессингом, пришлось помучиться», - приводит слова Жорди Marca.

Единственный гол на 36-й минуте забил центральный защитник каталонского клуба Жерар Пике.

После этой победы «Барселона» с тремя очками поднялась на третью позицию турнирной таблицы группы E. «Динамо» расположилось на четвертой строчке квартета, имея в своем активе одно очко.

В следующем туре соперники снова сыграют между собой. Матч состоится 2 ноября в Киеве.