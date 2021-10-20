Гаджи Гаджиев: Рассказов ошибался так, как не имеют права ошибаться даже во второй лиге

Бывший главный тренер «Анжи» и «Амкара» Гаджи Гаджиев отреагировал на домашнее поражение московского «Спартака» от английского «Лестера» (3:4) в третьем туре туре группового этапа Лиги Европы.

«Так нельзя играть. Понятное дело, что любой защитник не должен упускать игрока за спину. Это грубые ошибки, которых не имеют права допускать игроки не то что премьер-лиги, а первого или второго дивизиона», - приводит слова специалиста «Газета.ру».

После этой победы «Лестер» набрал четыре очка и занимает второе место в таблице. «Спартак» располагается на третьей строчке. У подопечных Руя Витории два очка.

В четвертом туре группы С эти команды вновь сыграют друг против друга. Встреча пройдет 4 ноября в Лестере.