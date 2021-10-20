Cумма отступных по новому контракту «Барселоны» с Фати составляет миллиард евро

«Барселона» в ближайшее время объявит о подписании контракта с полузащитником Ансу Фати.

Как сообщает Diario Sport, новое соглашение с 18-летним футболист будет действовать до лета 2027 года. Стороны уже достигли соглашения о договоре. В договоре пропишут отступные по Фати, которые составят один миллиард евро.

Отмечается, что «Барселона» хочет объявить о новом контракте с хавбеком перед матчем с «Реалом». Игра состоится в воскресенье, 24 октября

В текущем сезоне ла лиги Фати забил два мяча в трех матчах.