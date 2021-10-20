Ларссон - о поражении «Спартака» от «Лестера» в ЛЕ: Может быть, мы были слишком уверены в себе

Форвард московского «Спартака» Джордан Ларссон дал комментарий после поражения от английского «Лестера» (3:4) в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.

«Может быть, мы были слишком уверены в себе и потеряли концентрацию. У нас был хороший первый тайм, но все сложилось не так хорошо во втором. Это плохой результат для нас, но мы должны продолжать двигаться дальше», - приводит слова Ларссона пресс-служба УЕФА.

После этой победы «Лестер» набрал четыре очка и занимает второе место в таблице. «Спартак» располагается на третьей строчке. У подопечных Руя Витории два очка.

В четвертом туре группы С эти команды вновь сыграют друг против друга. Встреча пройдет 4 ноября в Лестере.