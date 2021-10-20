Жерар Пике: Победа над «Динамо» придаст «Барселоне» уверенности перед матчем с «Реалом»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике дал комментарий после победы над киевским «Динамо» (1:0) в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Единственный гол на 36-й минуте забил сам испанский игрок обороны.

«Такие победы помогают, потому что они предают уверенности перед «классико». Хорошо, что мы впервые в этом сезоне выиграли три домашних матча подряд. Теперь у нас есть шанс опередить «Реал»», - приводит слова Пике пресс-служба УЕФА.

Напомним, что 24 октября каталонцы на своем поле примут мадридский «Реал». Стартовый свисток прозвучит в 17:15 по московскому времени.

После этой победы «Барселона» с тремя очками поднялась на третью позицию турнирной таблицы группы E. «Динамо» расположилось на четвертой строчке квартета, имея в своем активе одно очко.

В следующем туре соперники снова сыграют между собой. Матч состоится 2 ноября в Киеве.