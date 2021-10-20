Алексей Андронов: Максименко - сейчас просто якорь для «Спартака»

Спортивный журналист Алексей Андронов прокомментировал игру вратаря «Спартака» Александра Максименко в матче третьего раунда Лиги Европы с «Лестером» (3:4).

«По поводу Спартака только одно могу сказать. Максименко - не вратарь для каких-то достижений (возможно, пока). Но сейчас это просто якорь...Сегодня 6 в створ - 4 гола», - написал эксперт в своем телеграм-канале.

Добавим, что в трех матчах турнира Максименко пропустил семь мячей.

«Спартак» располагается на третьей строчке группы C. У подопечных Руя Витории два очка. Следующая встреча «Лестера» и «Спартака» пройдет 4 ноября в Англии.

24 октября »Спартак» встретится на выезде с «Зенитом» в рамках 12-го тура РПЛ.