«Зенит» уступил «Ювентусу» в матче Лиги чемпионов

Петербургский «Зенит» на своем поле проиграл туринскому «Ювентусу» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Игра завершилась со счетом 0:1.
Единственный гол на 86-й минуте забил полузащитник туринцев Деян Кулушевски. При этом лучшим игроком встречи был признан защитник «старой синьоры» Леонардо Бонуччи.
Таким образом, команда Сергея Семака с тремя очками осталась на третьей позиции группы H. Подопечные Массимилиано Аллегри возглавляют таблицу квартета, набрав девять очков.
В следующем туре команда снова сыграют между собой. Встреча состоится 2 ноября в Турине.
Лига чемпионов
Группа H
3-й тур
«Зенит» – «Ювентус» 0:1 (0:0, 0:1)
Гол: Кулушевски, 86.
«Зенит» – Крицюк, Караваев (Сутормин, 61), Ловрен, Ракицкий, Чистяков (Круговой, 88), Дуглас Сантос, Барриос, Вендел, Дзюба (Азмун, 61), Малком (Кузяев, 69), Клаудиньо (Ерохин, 88).
«Ювентус» – Шченсны, Де Шильо, Бонуччи, де Лигт, Алекс Сандро (Куадрадо, 58), Локателли (Артур, 58), Бентанкур (Рэмзи, 84), Маккенни, Мората (Кин, 76), Бернардески (Кулушевски, 58), Кьеза.
Предупреждения: Барриос (30), Караваев (46), Артур (60), Рэмзи (90).