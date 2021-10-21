Дубль Жоржиньо помог «Челси» разгромить «Мальме» в матче Лиги чемпионов

Лондонский «Челси» на своем поле оказался сильнее шведского «Мальме» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Игра завершилась со счетом 4:0.

В составе победителей дубль оформил полузащитник «аристократов» Жоржиньо. Также по одному голу забили защитник Андреас Кристенсен и хавбек Кай Хаверц.

Таким образом, «Челси» с шестью очками находится на второй позиции турнирной таблицы группы H. «Мальме» замыкает квартет, не набрав ни одного очка.

В следующем туре команды снова сыграют между собой. Встреча состоится 2 ноября в Швеции.

Лига чемпионов

Группа H

3-й тур

«Челси» – «Мальме» 4:0 (2:0, 2:0)

Голы: Кристенсен, 9; Жоржиньо, 21, с пенальти; Хавертц, 48; Жоржиньо, 57, с пенальти.

«Челси» – Менди, Аспиликуэта (Джеймс, 66), Тиаго Силва, Рюдигер, Кристенсен, Чилуэлл (Алонсо, 66), Жоржиньо, Канте (Сауль, 65), Маунт, Лукаку (Хавертц, 23), Вернер (Хадсон-Одои, 44).

«Мальме» – Далин (Диавара, 46), Ларссон, Нильсен, Брурссон, Ольссон, Бергет (Мойсандер, 84), Кристиансен (Налич, 58), Пенья (Ракип, 58), Инносент, Бирманчевич (Абубакари, 46), Чолак.

Предупреждения: Нильсен (19), Кристиансен (53), Ларссон (56).