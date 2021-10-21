Кларенс Зеедорф: «Ювентус» почти не рисковал и использовал свои навыки в атаке с «Зенитом»

Экс-футболист Кларенс Зеедорф прокомментировал победу туринского «Ювентуса» над петербургским «Зенитом» (1:0) в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Ювентус» играл не очень хорошо. Я считаю, что они должны улучшаться, особенно в атаке. Однако бьянконери заслужили победу, потому что они почти не рисковали и максимально использовали свои навыки в атаке», - приводит слова Зеедорфа пресс-служба УЕФА.

После этого поражения команда Сергея Семака с тремя очками осталась на третьей позиции группы H. Подопечные Массимилиано Аллегри возглавляют таблицу квартета, набрав девять очков.

В следующем туре команда снова сыграют между собой. Встреча состоится 2 ноября в Турине.