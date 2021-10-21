Ярослав Ракицкий: Некоторое время «Зенит» даже доминировал над «Ювентусом»

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий прокомментировал игру команды в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса» (0:1).

«Концентрация была, все было. Мы не боялись играть, даже некоторое время доминировали над соперником. У нас были моменты, у нас были эпизоды. Но это футбол, мы не забиваем, у них во втором тайме один момент - они забивают», - заявил украинский футболист в эфире «Матч ТВ».

Добавим, что после этой игры »Зенит» с тремя очками остался на третьей позиции группы H. «Ювентус» возглавляет таблицу квартета, набрав девять очков.

В следующем туре команда снова сыграют между собой. Встреча состоится 2 ноября в Турине.