Россия сохранила десятое место в таблице коэффициентов УЕФА

Россия осталась на десятой строчке таблицы коэффициентов УЕФА после игр, которые состоялись 20 октября.

Напомним, что «Спартак» проиграл на своем поле английскому «Лестеру» со счетом 3:4 в третьем туре группового раунда Лиги Европы. «Зенит» проиграл дома итальянскому «Ювентусу» со счетом 0:1 в матче Лиги чемпионов.

Таким образом, в активе России осталось 31,682 балла.

У Шотландии, которая занимает девятое место таблицы коэффициентов УЕФА, на счету 31,700 балла. На 11-й строчке располагается Украина. У нее на счету 30,600 балла.

Добавим, что 21 октября московский «Локомотив» дома сыграет с турецким «Галатасараем» в матче группы E Лиги Европы.