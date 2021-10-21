Петржела считает, что «Зенит» не выйдет в плей-офф Лиги чемпионов

Экс-тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал поражение своей команды от туринского «Ювентуса» (0:1) в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Не верил, что питерцы смогут победить. Да и в ответном матче они ничего не сделают против «Ювентуса». Итальянцы сильнее, чем «Зенит». Клубу остается только победить еще раз «Мальме», и в своей группе он закончит выступление на третьем месте», - приводит слова специалиста «СЭ».

После этого поражения команда Сергея Семака с тремя очками осталась на третьей позиции группы H. Подопечные Массимилиано Аллегри возглавляют таблицу квартета, набрав девять очков.

В следующем туре команда снова сыграют между собой. Встреча состоится 2 ноября в Турине.