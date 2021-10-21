Семак - после поражения «Зенита» от «Ювентуса»: Никаких неожиданностей в нашей группе не происходит

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак проанализировал ошибку игроков команды, которая привела к поражения в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом» (0:1).

«Любой гол — это цепь ошибок. Была сделана качественная фланговая передача, а наши защитники неправильно располагались по позициям и позволили Кулушевски забить. Никаких неожиданностей в нашей группе не происходит, к сожалению для нас», - заявил специалист в эфире «Матч ТВ».

После этой игры »Зенит» с тремя очками остался на третьей позиции группы H. «Ювентус» возглавляет таблицу квартета, набрав девять очков.