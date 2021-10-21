Боярский похвалил игру «Зенита» в матче Лиги чемпионов с «Ювентусом»

Народный артист России и болельщик петербургского «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал поражение сине-бело-голубых от туринского «Ювентуса» (0:1) в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Игра очень хорошая. Зенитовцы молодцы, несмотря на результат. Результат сравним с матчем «Спартака». Мне нравится, в каком состоянии находится команда, как работает Семак, как отважно играют футболисты. Мне все очень симпатично», - приводит слова Боярского «СЭ».

После этого поражения команда Сергея Семака с тремя очками осталась на третьей позиции группы H. Подопечные Массимилиано Аллегри возглавляют таблицу квартета, набрав девять очков.

В следующем туре команда снова сыграют между собой. Встреча состоится 2 ноября в Турине.