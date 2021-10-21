Червиченко - о Дзюбе: Одно дело - нашим аутсайдерам забивать, другое - «Ювентусу»

Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал поражение петербургского «Зенита» от туринского «Ювентуса» (0:1) в матче третьего тура Лиги чемпионов.

«Игра была равной, не сказал бы, что «Ювентус» в чем-то превосходил. Обидно за четыре минуты до конца пропустить. Все-таки уровень игроков у «Юве» посильнее. Дзюба устал и в конце совсем ничего не мог. Одно дело - нашим аутсайдерам забивать и майку задирать, другое - попробовать забить «Ювентусу», - приводит слова Червиченко «Чемпионат».

После этого поражения команда Сергея Семака с тремя очками осталась на третьей позиции группы H. Подопечные Массимилиано Аллегри возглавляют таблицу квартета, набрав девять очков.

В следующем туре команда снова сыграют между собой. Встреча состоится 2 ноября в Турине.