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21 октября 06:35
автор: Владислав Корегин

Алиссон и Блинд претендуют на звание игрока недели в Лиге чемпионов

С 19 по 20 октября состоялись матчи третьего тура группового этапа ЛЧ.

Объявлены номинанты на звание лучшего игрока недели Лиги чемпионов УЕФА по итогам третьего тура группового этапа.

Как сообщает пресс-служба УЕФА, на награду номинированы четыре футболиста, а именно голкипер Алиссон, выступающий за «Ливерпуль», защитники Себастьян Коатес из «Спортинга» и Дэйли Блинд («Аякс»), а также полузащитник Ноа Окафор («Зальцбург»).

Добавим, что в игре с «Атлетико» (3:2) бразильский вратарь оформил три сейва, игрок обороны лиссабонского клуба отличился дублем в матче против «Бешикташа» (4:1), Блинд помог амстердамцам разгромить «Боруссию» из Дортмунда (4:0), забив один из мячей своей команды, а Акафор забил два гола в ворота «Вольфсбурга» (3:1).

Напомним, встречи четвертого тура Лиги чемпионов пройдут 2-3 ноября.

источник: UEFA (УЕФА)
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