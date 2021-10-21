Алиссон и Блинд претендуют на звание игрока недели в Лиге чемпионов

Объявлены номинанты на звание лучшего игрока недели Лиги чемпионов УЕФА по итогам третьего тура группового этапа.

Как сообщает пресс-служба УЕФА, на награду номинированы четыре футболиста, а именно голкипер Алиссон, выступающий за «Ливерпуль», защитники Себастьян Коатес из «Спортинга» и Дэйли Блинд («Аякс»), а также полузащитник Ноа Окафор («Зальцбург»).

Добавим, что в игре с «Атлетико» (3:2) бразильский вратарь оформил три сейва, игрок обороны лиссабонского клуба отличился дублем в матче против «Бешикташа» (4:1), Блинд помог амстердамцам разгромить «Боруссию» из Дортмунда (4:0), забив один из мячей своей команды, а Акафор забил два гола в ворота «Вольфсбурга» (3:1).

Напомним, встречи четвертого тура Лиги чемпионов пройдут 2-3 ноября.