Дмитрий Булыкин: Голы «Лестера» – отчасти ошибка Рассказова, запускавшего себе за спину Даку

Экс-игрок сборной России Дмитрий Булыкин оценил домашнее поражение «Спартака» от «Лестера» (3:4) в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.

Напомним, что по ходу встречи московский клуб имел преимущество в два мяча после забитых мячей Александра Соболева и Джордана Ларссона, однако затем подопечные Руя Витории пропустили четыре гола кряду от форварда соперников Патсона Даки. В концовке красно-белые смогли отыграть один мяч благодаря тому же Соболеву, но это не помогло команде набрать очки в матче.

– Плохо сыграли с нападающим «Лестера». Тот, кто персонально с ним оставался, тот и виноват. Голы «Лестера» – отчасти ошибка Рассказова, который за спину себе запускал Даку. Надо «Спартаку» проводить работу над ошибками. А то они привыкли на местном уровне играть. На международном за такое быстро наказывают, как мы убедились, – приводит слова Булыкина «РБ-Спорт».

Добавим, что после трех сыгранных туров «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице группы C, набрав три очка. 4 ноября москвичи сыграют в гостях против «Лестера».