Тина Канделаки: Практически весь матч «Ювентус» не мог создать острый момент у ворот «Зенита»

Заместитель генерального директора «Газпром-медиа» Тина Канделаки прокомментировала минимальное поражение «Зенита» от «Ювентуса» (0:1) в домашнем матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

Напомним, что автором единственного гола во вчерашней встрече стал фланговый нападающий туринцев Деян Кулушевски, забивший на 86-й минуте.

– Итальянцы провели много времени на нашей половине поля, но практически весь матч не могли создать по-настоящему острый момент. Одно стандартное положение и один неберущийся удар – так команда Аллегри увозит из Питера три очка. Шансы на евровесну у нас все равно хорошие, и «Зенит» уже показал, что может играть на уровне сильнейших команд Европы, – написала Канделаки в своем Telegram-канале.

Добавим, что после трех проведенных туров подопечные Сергея Семака занимают третье место в турнирной таблице квартета H, набрав три очка. Туринская команда с девятью очками располагается на первой строчке.

2 ноября петербуржцы сыграют в гостях против «Ювентуса».