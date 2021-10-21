Сердар Азмун: Если Дзюба говорит, что не может помочь сборной России, то это так, он не врет

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун выразил свое мнение по поводу отказа форварда петербуржцев Артема Дзюбы от вызова в сборную России.

Напомним, что 33-летний футболист не принял участие в октябрьских матчах национальной команды против Словакии (1:0) и Словении (2:1) в рамках отбора к ЧМ-2022. Главный тренер сборной Валерий Карпин включил игрока сине-бело-голубых в расширенный состав сборной, однако Дзюба отказался от вызова из-за плохой игровой формы.

– Дзюба отказался от сборной России? Вы должны его понять, потому что он провел много матчей за национальную сборную. Надеюсь, у него хорошие отношения с тренером, и они думали вместе над этой ситуацией. Если Артем говорит, что не может помочь сборной, то это так, он не врет, я знаю Дзюбу. Я тоже как-то сказал, что не смогу помочь своей сборной, я не играл три месяца, – сказал Азмун после поражения от «Ювентуса» (0:1) в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

В сезоне-2021/22 Дзюба принял участие в 15 матчах за «Зенит» во всех турнирах, забил пять голов и отдал пять ассистов. В последний раз он сыграл за сборную России на прошедшем чемпионате Европы-2020, отличившись забитым мячом в игре третьего тура против команды Дании (1:4).

11 ноября подопечные Карпина сыграют дома с Кипром, а спустя три дня на выезде проведут встречу против Хорватии.