ЦСКА не заинтересован в подписании контракта с форвардом «Астаны» Томасовым

Фланговый нападающий «Астаны» Мартин Томасов не станет игроком ЦСКА.

По информации meta-ratings.kz, 34-летний хорват выходил на связь с ассистентом главного тренера московского клуба Григория Бабаяна, ранее работавшего в Казахстане, с предложением подписать с ним контракт. Однако армейцы не стали рассматривать кандидатуру футболиста.

Напомним, Томасов защищает цвета «Астаны» с августа 2017 года. С тех пор он принял участие в 159 матчах, забил 75 голов и отдал 64 ассиста. Вместе с командой вингер трехкратным чемпионом Казахстана. Его контракт рассчитан до 31 декабря 2022-го.

В нынешнем сезоне Томасов отличился 17 забитыми мячами и 10 результативными передачами в 22 проведенных встречах.