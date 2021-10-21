Тошич не сыграет за «Тобол» в ближайших матчах из-за травмы

Фланговый полузащитник Зоран Тошич получил травму в матче 24-го тура чемпионата Казахстана против «Кызыл-Жар» (2:0).
Согласно информации портала «Метарейтинг», 34-летний серб получил растяжение задней поверхности бедра. Отмечается, что футболист пропустит последние два тура нынешнего сезона с карагандинским «Шахтером» (24 октября) и «Акжайыком» (30 октября).
Напомним, что в данный момент «Тобол» занимает второе место в турнирной таблице национального первенства, набрав 55 очков. Костанайский клуб отстает от лидирующей «Астаны» на одно очко..
источник: «Метарейтинг Казахстан»