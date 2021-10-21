Отец Гризманна назвал судей «кучкой клоунов» после удаления сына в матче с «Ливерпулем»

Ален Гризманн, отец нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна, прокомментировал работу судей на матчах Лиги чемпионов.

Антуан получил красную карточку в матче третьего раунда группового этапа Лиги чемпионов против «Атлетико Мадрид», когда сыграл с высоко поднятой ногой. При этом нападающий «Милана» Златан Ибрагимович получил лишь желтую карточку за аналогичное нарушение в матче с «Порту».

«Желтая для Златана и красная для Гризманна, сборище клоунов», - написал Ален в своем аккаунте в Instagram, приложив к публикации фото с нарушением Ибрагимовича.

Ален Гризманн удалил пост через несколько минут.

После этой игры «Ливерпуль» набрал девять очков и продолжает лидировать в группе B. «Атлетико» с четырьмя очками занимает второе место.