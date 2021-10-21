Владислав Радимов: «Зенит» был наказан за потерю концентрации в матче против «Ювентуса»

Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов подвел итоги матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором петербургский клуб на своем поле минимально уступил «Ювентусу» (0:1).

Напомним, что единственный гол во вчерашней встрече был забит на 86-й минуте усилиями шведского форварда Деяна Кулушевски, отличившегося точным ударом головой после фланговой передачи защитника Маттиа Де Шильо.

– «Зенит» смотрелся достойно, но, к сожалению, потерпел поражение. Что вы хотите? Это «Ювентус»! Посмотрите на одни лишь замены: у них по ходу игры выходят Кулушевски и Куадрадо – игроки высочайшего уровня. Петербуржцы были наказаны за потерю концентрации. У «Зенита» ведь были моменты… Забить не удалось. Мне понравился Клаудиньо. Видно, что бразилец здорово ведет игру в атаке, – цитирует Радимова «Чемпионат».

На данный момент сине-бело-голубые набрали три очка в трех матчах – российская команда расположилась на третьем месте в турнирной таблице квартета H. «Ювентус» идет первым с девятью очками.

2 ноября петербуржцы сыграют в гостях против туринского клуба.