Луческу - о поражении от «Барселоны»: Работа с мячом и выход из обороны меня не устроили

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал поражение от «Барселоны» (0:1) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Барселона» заслуженно выиграла. Они выиграли нас за счет опыта, агрессивных действий под давлением. Мы хорошо играли без мяча, защищались и подстраховывали друг друга, не позволяя техничному сопернику действовать индивидуально и обыграть нас. Но выход из защиты и работа с мячом меня не устраивали», - цитирует слова Луческу официальный сайт УЕФА.

После этой победы «Барселона» с тремя очками поднялась на третью позицию турнирной таблицы группы E. «Динамо» расположилось на четвертой строчке квартета, имея в своем активе одно очко.

В следующем туре соперники снова сыграют между собой. Матч состоится 2 ноября в Киеве.