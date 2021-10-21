«Считаю, что мы сыграли превосходно». Сане прокомментировал разгром «Бенфики»

Нападающий «Баварии» Лерой Сане прокомментировал победу со счетом 4:0 над «Бенфикой» в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Я считаю, что мы сыграли здорово, даже в первом тайме команда выглядела великолепно. В атаке мы могли лучше использовать свои шансы. Но я очень доволен игрой. Нам просто нужно было сыграть в нашу игру и набраться терпения; В итоге это сработало», - цитирует Сане официальный сайт УЕФА.

Все голы гости забили во втором тайме. Победу немецкой команде принесли дубль Лероя Сане (70-я и 84-я минуты), а также мяч Роберта Левандовски (82) и автогол Эвертона (80).

Таким образом, «Бавария» является единоличным лидером группы E, набрав девять очков с разницей голов 12-0. «Бенфика» идет второй. У клуба из Лиссабона четыре очка.

В следующем туре команды встретятся вновь. Игра пройдет 2 ноября в Португалии.