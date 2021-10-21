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21 октября 09:32
автор: Владислав Корегин

Стерлинг станет главной трансферной целью «Барселоны» ближайшей зимой

Каталонцы хотят арендовать английского футболиста до конца текущего сезона.

Руководство «Барселоны» всерьез заинтересовано в трансфере флангового нападающего «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга.

Как сообщает Sport.es, сине-гранатовые считают своей приоритетной целью подписание контракта с 26-летним англичанином в январе 2022 года. Отмечается, что речь идет об арендном соглашении.

Ранее появилась информация, что клуб АПЛ готов отпустить своего футболиста за сумму около 80 миллионов евро.

Добавим, что Стерлинг пополнил состав «Манчестер Сити» в июле 2015 года. В нынешнем сезоне игрок лишь пять раз выходил в стартовом составе клуба. В общей сложности он отыграл 12 встреч, забил один гол и отдал два ассиста. Его контракт рассчитан до лета 2023-го.

источник: Sport.es
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