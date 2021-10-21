Трошечкин высказался относительно слухов о переходе в «Локомотив»

Центральный полузащитник подмосковных «Химок» Александр Трошечкин прокомментировал слухи о возможном переходе в «Локомотив», воспитанником которого он является. Летом в некоторых СМИ писали, что «железнодорожники» хотели вернуть выходца из своей академии.

«Бумаг не видел, но слухи были. Даже говорил насчёт этого с предыдущим руководством «Химок».

«Локо» — российский гранд. Конечно, в прошлом году я хотел туда, но раз не сложилось — никаких проблем. Надо ещё лучше играть за «Химки», чтобы позвал кто-то из топов», — приводит слова Трошечкина «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне РПЛ Трошечкин сыграл в девяти матчах «Химок», отметившись одной голевой передачей. Больше всего матчей в карьере вингер провел именно за подмосковную команду, в которых принял участие в 67 играх и забил девять голов.