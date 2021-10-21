Максим Деменко: После перерыва «Спартак» уже не знал как играть против «Лестера»

Экс-игрок «Спартака» Максим Деменко оценил домашнее поражение красно-белых от «Лестера» (3:4) в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.

Напомним, что одним из главных героев вчерашней встречи стал форвард гостей Патсон Дака, отличившийся покером. В составе московского клуба дубль на счету нападающего Александра Соболева, еще один гол забил форвард Джордан Ларссон.

– Вообще, мне понравился «Спартак», я не ожидал, что он начнет так резко. Но потом, когда «Лестер» отыграл один мяч и команды ушли на перерыв, я не знаю, что Витория сказал игрокам. Мы увидели совсем другую команду, не было уже той игры, что мы видели в первом тайме. Было какое-то спокойствие, и за это «Лестер» наказал «Спартак». Мы увидели, что красно-белые уже не знали, что делать, – приводит слова Деменко «Газета.Ru».

Добавим, что на данный момент «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице группы C, набрав три очка в трех матчах.

В следующем туре москвичи вновь сыграют против «Лестера». Встреча пройдет 4 ноября в Англии.