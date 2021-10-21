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21 октября 10:01
автор: Владислав Корегин

Алексей Игонин: «Зенит» заслужил ничью в матче с «Ювентусом»

Команда Сергея Семака не смогла набрать очки в игре с туринцами.

Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Игонин прокомментировал поражение петербургской команды от «Ювентуса» (0:1) в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

Отметим, что победу подопечным Массимилиано Аллегри принес фланговый нападающий Деян Кулушевски, забивший гол на 86-й минуте.

– «Зенит» сыграл хороший матч – достойно противостоял «Ювентусу», поэтому ничью сине-бело-голубые заслуживали. Думаю, болельщикам футбол понравился, но «Зениту» вчера, в первую очередь, требовался результат. Поэтому пропущенный гол стал очень досадным. Много моментов «Ювентус» не создавал, но было заметно, что играет с запасом, – цитирует Игонина «Спорт уик-энд».

После трех сыгранных туров петербургский клуб занимает третье место в турнирной таблице квартета H, набрав три очка. «Бьянконери» идут первыми с девятью очками.

2 ноября «Зенит» сыграет в гостях против «Ювентуса».

источник: «Спорт уик-энд»
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