Вратарь «Спартака» Ребров призвал не обвинять одного футболиста, а всю команду в поражении

Вратарь «Спартака» Артем Ребров призвал не выделять ошибки отдельных игроков после поражения от «Лестера» со счетом 3:4 в матче группового этапа Лиги Европы.

«Выигрывает команда или проигрывает. Вытаскивает матч на последней минуте или пропускает решающий мяч в самом конце игры. Все это делает команда, а не какой-то отдельный футболист.

Без ошибок не бывает голов. Давайте будем не искать крайних, а все вместе идти дальше!», - написал Ребров в instagram.

Добавим, что на данный момент «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице группы C, набрав три очка в трех матчах.

В следующем туре москвичи вновь сыграют против «Лестера». Встреча пройдет 4 ноября в Англии.