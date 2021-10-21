Деян Кулушевски: Я никогда в жизни не забуду гол в ворота «Зенита»

Шведский полузащитник «Ювентуса» Деян Кулушевски прокомментировал победу своей команды в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зенитом» (1:0).

«Никогда в жизни не забуду гол в ворота «Зенита». Это был мой дебютный гол в Лиге чемпионов, первый гол в этом сезоне, а также нетипичный для меня гол - головой! Я видел, как мяч двигался по дуге к воротам, поэтому боялся, что он вылетит за пределы поля», - приводит слова Кулушевски Football Italia.

После трех сыгранных туров петербургский клуб занимает третье место в турнирной таблице квартета H, набрав три очка. «Бьянконери» идут первыми с девятью очками.

2 ноября «Зенит» сыграет в гостях против «Ювентуса».