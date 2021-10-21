«Манчестер Юнайтед» интересуется Жорди Альбой

Левый защитник «Барселоны» Жорди Альба может продолжить свою карьеру в чемпионате Англии.

По информации El Nacional, руководство «Манчестер Юнайтед» рассматривает кандидатуру 32-летнего испанца в качестве усиления своей оборонительной линии. Отмечается, что каталонский клуб готов отпустить своего футболиста в другую команду, если по его трансферу будет получено выгодное предложение.

Напомним, Альба выступает за «Барселону» с июля 2012 года. В общей сложности он провел за сине-гранатовых 391 матч, забил 22 гола и отдал 83 ассиста. Вместе с командой игрок стал пятикратным чемпионом Испании, а также обладателем Лиги чемпионов.

Действующий контракт футболиста рассчитан до лета 2024-го. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.