Григорий Иванов: Считаю, что в матче «Урал» – ЦСКА был чистейший пенальти в ворота армейцев

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал решение Экспертно-судейской комиссии Российского футбольного союза отклонить жалобу екатеринбуржцев на неназначенный пенальти в домашнем матче 11-го тура РПЛ против ЦСКА (0:1).

Напомним, что на 22-й минуте прошедшей встречи главный арбитр Артем Любимов не поставил 11-метровый удар в ворота армейского клуба после того, как полузащитник гостей Бактиер Зайнутдинов сыграл рукой в штрафной площади. После игры ЭСК РФС подтвердила данное решение.

– Я не понимаю, почему они вынесли такое решение. Я считаю, что там был чистейший пенальти, но как арбитры не увидели его также непонятно. Вся страна понимала, с кем бы я только ни разговаривал, все подтверждают, что надо было ставить. Ладно, поезд уже ушел, чего копья ломать? Уже ничего сделать нельзя, – приводит слова Иванова «Матч ТВ».

На данный момент подопечные Игоря Шалимова занимают 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав девять очков. ЦСКА располагается на четвертой строчке (20 очков).

24 октября екатеринбургская команда сыграет в гостях против «Ахмата», а армейцы дома примут «Крылья Советов».