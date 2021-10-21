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21 октября 11:09
автор: Александр Бойченко

Главный тренер «Бенфики» считает, что «Бавария» не наиграла на четыре забитых гола

«Бавария» разгромила «Бенфику» на выезде со счетом 4:0 в матче третьего тура Лиги чемпионов.

Главный тренер «Бенфики» Жорже Жезуш считает, что результат матча с мюнхенской «Баварией» (0:4) несправедливый.

«Мы были в игре весь вечер, Нойер сделал два отличных сейва, и это тоже сыграло свою роль. Результат должен был быть другим, мы не наиграли на четыре пропущенных мяча. Свежие игроки «Баварии» добились успеха», - цитирует Жезуша пресс-служба УЕФА.

Все голы гости забили во втором тайме. Победу немецкой команде принесли дубль Лероя Сане (70-я и 84-я минуты), а также мяч Роберта Левандовски (82) и автогол Эвертона (80).

Таким образом, «Бавария» является единоличным лидером группы E, набрав девять очков с разницей голов 12-0. «Бенфика» идет второй. У клуба из Лиссабона четыре очка.

В следующем туре команды встретятся вновь. Игра пройдет 2 ноября в Португалии.

источник: UEFA (УЕФА)
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