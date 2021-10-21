Сборная России поднялась на 33-е место в рейтинге ФИФА

Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) на своем сайте опубликовала свежий рейтинг для мужских национальных команд.

По информации источника, сборная России поднялась на четыре позиции рейтинга, переместившись с 37-го на 33-е место. В данный момент у подопечных Валерия Карпина 1497,45 очков.

В октябре российская сборная одержала две победы в матча отбора к ЧМ-2022, обыграв Словакию (1:0) и Словению (2:1).

Добавим, что в десятке лучших произошло несколько изменений. Свое положение улучшили сборные Франции (с 5-го на 3-е), Италии (с 5-го на 4-е) и Испании (с 8-го на 7-е). В свою очередь Англия опустилась на пятую строчку, а Португалия – на восьмую.