Денис Глушаков: «Спартак» сдулся во втором тайме матча с «Лестером»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков прокомментировал поражение «Спартака» в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы с «Лестер Сити» (3:4). 34-летний россиянин в свое время был капитаном красно-белых.

«Конечно, у «Спартака» в этом матче были ошибки. Сейчас все будут говорить, что голы забивались из-под Николая Рассказова. Но почему Колю не подстраховали? Думаю, не нужно брать и убивать парня. Месяц назад все от него кайфовали, говорили, что он прибавил и хорошо играет.

Были командные ошибки, которые «Спартак» должен разбирать. Турнир продолжается, не надо посыпать голову пеплом. В первом тайме «Спартак» играл дисциплинированно, но во втором сдулся», - приводит слова Глушакова официальный сайт УЕФА.

Добавим, что на данный момент «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице группы C, набрав три очка в трех матчах.

В следующем туре москвичи вновь сыграют против «Лестера». Встреча пройдет 4 ноября в Англии.