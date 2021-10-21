Нагельсманн заразился коронавирусом

Пресс-служба «Баварии» сообщила о том, что наставник клуба Юлиан Нагельсманн сдал положительный тест на COVID-19.

По информации источника, 34-летний специалист заразился коронавирусной инфекцией несмотря на то, что ранее он прошел полный курс вакцинации. В ближайшее время главный тренер мюнхенцев отправится на самоизоляцию.

Напомним, что вчера «Бавария» в гостях разгромила «Бенфику» (4:0) в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

23 октября немецкий клуб сыграет на своем поле против «Хоффенхайма» в рамках девятого тура бундеслиги.