Гасперини - о матче с «Манчестер Юнайтед»: Если бы мы забили третий гол, мы бы смогли выиграть

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини подвел итог игре третьего тура с «Манчестер Юнайтед» (2:3). Команда из Бергамо вела в счете по ходу первого тайма, но не смогла удержать преимущество. Победный гол «красным дьяволам» принес Роналду в концовке встречи.

«В матчах с такими командами, как «Манчестер Юнайтед», один момент может решить исход матча. Если бы нам удалось забить третий гол, а мы были очень близки к этому, я думаю, мы могли бы выиграть», - приводит слова Гасперини пресс-служба УЕФА.

По итогам трех туров на первом место турнирной таблицы группы вышел «МЮ» с шестью очками. Следом располагаются «Вильярреал» и «Аталанта» с четырьмя баллами, замыкает квартет швейцарский «Янг Бойз», у которого в активе одна победа.