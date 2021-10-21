Иванов станет главным арбитром матча «Зенит» – «Спартак»

Пресс-служба РФС сообщила о том, кто из судей обслужит матч 12-го тура чемпионата России, в котором «Зенит» на своем поле примет «Спартак».

По информации источника, главным арбитром предстоящей встречи назначен Сергей Иванов. Его помощниками станут Владислав Назаров и Максим Ковалев. Резервный рефери – Евгений Кукуляк. За работу VAR будут отвечать Алексей Сухой и его ассистент Роман Усачев.

Напомним, что между «Зенитом» и «Спартаком» пройдет 24 октября в Санкт-Петербурге. Начало встречи – в 19:00 мск.

На данный момент подопечные Сергея Семака возглавляют турнирную таблицу РПЛ, набрав 23 очка. Красно-белые идут седьмыми (17 очков).