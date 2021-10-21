Безбородов рассудит матч между «Локомотивом» и «Сочи»

Пресс-служба чемпионата России опубликовала список назначенных арбитров и инспекторов на матчи 12-го тура, которые пройдут с 22 по 25 октября.
«Динамо» – «Химки»: судья – Иван Сиденков, VAR – Алексей Амелин, инспектор – Гаряфий Жафяров.
«Нижний Новгород» – «Краснодар»: судья – Алексей Матюнин, VAR – Павел Шадыханов, инспектор – Александр Гвардис.
«Ростов» – «Арсенал»: судья – Кирилл Левников, VAR – Иван Сиденков, инспектор – Андрей Бутенко.
ЦСКА – «Крылья Советов»: судья – Виталий Мешков, VAR – Павел Кукуян, инспектор – Сергей Лапочкин.