Безбородов рассудит матч между «Локомотивом» и «Сочи»

Антирекорды «Спартака»: Дака забил красно-белым самые быстрые хет-трик и покер в истории Лиги Европы

23-летний нападающий «Лестер» Патсон Дака стал автором двух исторических достижений в матче 3-го тура Лиги Европы против «Спартака». А мы вспоминаем все хет-трики в ворота российских клубов в рамках этого турнира в нашей видеоподборке.